2 Kasım 2025 Pazar

Sınıf Atladı


 Lemina bu sezon sakatlık sorunu yaşamadan ilerliyor. Her maçta %100 ile sahada. Nazar değmesin.

Ortayı Yapan
