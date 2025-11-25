skip to main |
25 Kasım D10S
“Bir top yukarıdan gelir ama göğüsle kontrol edilemeyecek kadar alçak olursa futbolcuların ne yaptığını bilirsiniz: Ayakla topu yavaşlatırlar, yere düşmesine izin verirler ve hemen sonra ya şut çekerler ya da bir arkadaşlarına pas verirler.
Ama o çocuk -çocuk diyorum çünkü adını bilmiyordum, henüz sormamıştım- bambaşka bir şey yaptı. Topu havada sol ayağıyla kontrol etti ve yere düşürmeden yine aynı havadaki ayağıyla topa dokunup bir savunmacının üstünden aşırtma yaptı. Savunmacı olduğu yerde donup kaldı.
Sonra çocuk bir ok gibi rakip kaleye doğru koşmaya başladı. Şaşkına dönmüştüm. Böyle bir şeyi hayatımda hiç görmemiştim, en yetenekli futbolcularda bile. Aklıma gelen ilk şey, o çocuğun yaşını bana yanlış söylediğiydi. ‘Ne 8 yaşı, bu çocuk değil ki, sanki bir cüce…’ diye düşündüm.
Ama hemen saçmaladığımı fark ettim. Yaşının bu hareketle hiçbir ilgisi yoktu. Bu yaştan bağımsız bir harekettir, neredeyse imkânsız bir harekettir. Çok usta bir futbolcu bile bunu ömrü boyunca defalarca denese belki bir kez bile yapamaz. O ise bunu dünyanın en basit şeyiymiş gibi yaptı.
İşte o anda anladım: Bu çocuk diğerlerinden çok farklıydı. Böylece Diego Armando Maradona’yı keşfetmiş oldum.” - Francisco Cornejo (Diego’nun ilk antrenörü)
