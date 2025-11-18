18 Kasım 2025 Salı

Bir Zamanlar Ronaldinho


 38 year-old Lothar Matthäus and a 19 year-old Ronaldinho, 1999.

