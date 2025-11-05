5 Kasım 2025 Çarşamba

Icardi İle 100 Maç


 Icardi ile 100. maç ve bu 100 maç sonunda Galatasaraylı olan yüzbinlerce çocuk.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 