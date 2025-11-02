2 Kasım 2025 Pazar

Okan Hocanın Bir Yardımcısı da İlkay


Galatasaray Teknik Ekibine 2 transfer !

Galatasaray Teknik Ekibi Almanya'dan 1 Atletik Performans antrenörü, 1 Analist Antrenör getiriyor ! Bu 2 isim de İlkay Gündoğan'ın tavsiyesi ile yapıldı !
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 