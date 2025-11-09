skip to main |
skip to sidebar
Messi & Obi Mikel
John Obi Mikel: "Arjantin'e karşı oynadığımız U-20 Dünya Kupası finalinden sonra yaşananları asla unutamam. Messi Altın Top'u kazandı, ben de Gümüş Top'u kazandım ama Altın Top'u hak ettiğimi düşünüyordum.
Ona yaklaşıp İspanyolca, 'Altın Top'u benden çaldın. Ben daha iyiydim.' dedim. Messi, kendine has alçakgönüllülüğüyle gülümseyerek, "Benim kararım değildi; komitenin kararıydı. Ama ülkeniz için yaptıklarınız inanılmaz." diye cevap verdi.
Daha sonra, soyunma odalarının yakınında karşılaştığımızda, ödülleri takas etmeyi teklif etti: "İstersen Altın Top'umu al, Gümüş'ü bana ver." Güldüm ve, "Veremem; sen bunu hak ediyorsun. Sadece sinirlendim. Bu kadar nazik davrandığın için teşekkür ederim." dedim.
Yıllar sonra, 2018 Dünya Kupası'nda tekrar karşılaştık. Messi beni "Merhaba altın çocuk. Ödül töreninden kalan fotoğraf hala bende." diye selamladı. İşte o zaman ona, "Bugün, o ödülü gerçekten hak ettiğini biliyorum. Sen en iyisisin Leo." dedim."
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder