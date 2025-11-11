11 Kasım 2025 Salı

GOAT


💥 Teknik Direktörlük kariyerinin 1.000 maçında Liverpool'u sahadan sildi.

💥 Herkes ona GOAT diyor. ▪ 1000 maç ▪ 716 galibiyet ▪ 156 beraberlik ▪ 128 mağlubiyet ▪ 40 kupa
