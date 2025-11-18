18 Kasım 2025 Salı

Osimhen 3 Adaydan Biri


 Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde 3 finalistten biri

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 