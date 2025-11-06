6 Kasım 2025 Perşembe

CL Puan Durumu


 Kuralar çekildiğinde ilk 4 maça 5 puan yazmıştım. 4 maç 9 puan oldu. Muazzam.

Ortayı Yapan
