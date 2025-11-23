Bravo Kazımcan

GS forması ile en son ne zaman maça çıktığını Okan hoca bile ezberden bilmiyordur. İyi oynamasından öte hem fiziksel olarak hem de mental olarak kendini bu kadar hazır tutması çok çok önemli.
GS kadrosunda banko 11 topçusu olmasa bile yedek olarak bulunmayı hak ediyor artık benim için.
Bunun üstüne maç içinde sorumluluktan hiç kaçmadı. Sağ taraftan top taca çıktı soldan koşup tacı attı.
Ayrıca asist yapıp skora etki etti.
Yusuf Demir ne kadar hazır değilse Kazımcan o kadar hazırmış helal olsun.
