İdolüm Drogba


Victor Osimhen: “Hayatta idolüm abimdi, futbolda ise Drogba… Onu izledim, oyununu kopyaladım, hayatını inceledim. Bugün olduğum yerde payı büyük.”

