17 Nisan 2019 Çarşamba

Ajax'tan 155 Gol


Bu sezon 51 resmi maçta 155 gol atan , kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en golcü sezonu olan 2009/10′daki 155 gollük (51 maç) rekorunu egale etti.
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