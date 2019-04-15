Fenerbahçe 1 - Galatasaray 1

-Skordan bağımsız FB-GS maçlarında GS bir maç kazansa iki takımda top oynamaya başlayacak. FB seri devam etsin diye GS de seri bitsin diye gerilmekten futbol oynamıyor neredeyse... -Bu maç direkt sonuca etki eden 5-6 hakem yanlışı oldu bakın hata değil yanlış.
-Yanlış korner yanlış faul falan değil direkt skora etki eden skandal kararlar var. -Topal'ın atılmaması skandal,FB golü öncesi faul çalınmaması skandal,Diagne'ye verilmeyen penaltı skandal -Belhanda'ya verilen kart sadece faul,izleyin tekrar sarı kart ağır karar...
-Eyyamcı hakem %100 bir faul sonrası atacak diye Belhanda çıkmak zorunda kaldı. -Feghouli ve Ndiaye çıkması yanlış karar. Baskı kuran Ndiaye,kaliteli adam Feghouli çıkınca FB rahatladı. -Sinan bu takımın topçusu değil ...1.5 milyon değil 150 bin euro alacaksa kalsın
-FB skandal golü sonrası VAR ile 5 dk konuşan hakem korkudan VAR a bakmaya gidemedi çünkü gitse faulü verip golü iptal edecekti. -VAR niye var eğer eyyam yapacaksanız. Yazıklar olsun.
-Golü 9 kişi iken yedik demek nasıl bir acizlik...Sakatlık vb durumda sahada o an eksik iken gol yiyen dünyada yüzlerce takım var...Laf mı bu? -Bu hakemlerde teknoloji VAR ama haysiyet YOK. -Maç 1-0 olduğunda oyuna Selçuk girmeliydi.Kalan 30 dk oyunu tutma ve 2-0 bulma şansı için
-Hakemin sonuca %100 etki eden 5-6 yanlışı varken Terim'in oyuncu değişikliklerini konuşmak hatalı. Hakem maçı yönetsin idare etmesin tek isteğimiz bu.
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