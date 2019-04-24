24 Nisan 2019 Çarşamba

Juventus 8/8


Juventus 5 büyük ligde 8 sezon üst üste şampiyon olmayı başaran ilk kulüp oldu.
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