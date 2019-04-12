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Yaşarken Efsane Olmak Can Bartu
Can Bartu...Aynı gün Beşiktaş futbol maçına,Galatasaray'a karşı basketbol maçına çıktığını herkes yazmış zaten. Ben analizlerini ,zor beğenmesini,klasını,üslubunu asla unutmayacağım...Metin Oktay,Turgay Şeren gibi kulüpler üstü bir futbol efsanesiydi.
Kaç milyon Fenerbahçeli var bilmem...Siz deyin 25,ben deyim 5.
Ancak Tüm Türkiye'nin sevdiği saydığı iki Fenerbahçe'liden biriydi. 3. bir isim bulamazsınız zaten. Lefter ve Can Bartu...Yeri asla dolmayacak biri gitti bu dünyadan ruhu şad olsun.
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