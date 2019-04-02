2 Nisan 2019 Salı

Arabistan'da 2 Galatasaraylı


Maicon ve Gomis yolları Arabistan liginde kesişti.
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