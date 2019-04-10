24 Nisan 2019 Çarşamba

10 Yıl Önce 10 Yıl Sonra


10 yıl önce, Ajax minik takim oyuncusu maçtan önce Luis Suarez'den bir fotoğraf istedi. 10 yil sonra bu cocuk Ajax'ın kaptanı ve takımını Şampiyonlar Ligi'nin yarı finaline çıkardı. O 19 yaşında Matthijs de Ligt.
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