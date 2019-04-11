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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
11 Nisan 2019 Perşembe
Feghouli & Belhanda
Mart'ın sonu bahar hem de Arap baharı...Eğer şampiyonluk gelecekse bu iki futbolcunun kalan maçlardaki performansı çok belirleyici olacak.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Perşembe, Nisan 11, 2019
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Etiketler:
Galatasaray
,
Sofiane Feghouli
,
Younes Belhanda
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