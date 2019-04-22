22 Nisan 2019 Pazartesi

Forvet Madeni A. Madrid


Luis Figo: “Çok iyi bir forvet mi arıyorsunuz, araştırmayın çünkü her zaman en iyiler Atletico Madrid'dedir.” 👉 Mandzukic 👉 Costa 👉 Aguero 👉 Forlan 👉 Torres 👉 Falcao 👉 Griezmann
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