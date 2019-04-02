2 Nisan 2019 Salı

Fenerbahçe'nin 1 Nisan Şakası


1 Nisan 2000'de "Galatasaray'a UEFA'da başarılar dileriz" pankartı açıp 1 Nisan şakası yapan Fenerbahçelilere 47 gün sonra 17 Mayıs’ta UEFA Kupasını alarak şaka yaptıklarına pişman eden Galatasaray...Daha karizmatik çok az hareket gördüm.
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