8 Nisan 2019 Pazartesi

Galatasaray 3 - Malatyaspor 0


-2 maç üst üste Malatyaspor ile oynadık. Kupa-Lig maçları gece gündüz gibi. -Donk ve Linnes bu sezon önemli katkı veriyor. -Donk 2 yıl önce gamsız topçuydu şimdi takımın abisi neredeyse. -Linnes iş ahlakı çok yüksek insan...Kaleye geç de elinden geleni yapar.
-Linnes kadar yeni sözleşme hak eden futbolcu yok şu anda Türkiye'de. -Marcao'nun futbolculuğuna kefilim ancak ceza sınırında olduğunu bilerek oynamalıydı o pozisyonda... -Luyindama-Marcao ile Kadıköy'de olmamak çok üzücü.Nispeten Donk-Marcao olsun derken konu Donk-Ahmet oldu.
-Herkes dün geceden beri Donk-Semih yazıyor ama Terim şapkadan başka tavşan çıkarmazsa Donk-Ahmet olur. -Ahmet şu an futbol olarak Semih'in önünde çok net. -Fernando formda olsun o mevkinin Türkiye'de en iyisi zaten konuşmaya gerek yok. -Belhanda ve Feghouli şampiyonluk anahtarı
-Onyekuru'dan son maça kadar max verim almaya bakılacak zaten kiralık ve gidici. -Emre Akbaba kalan 7 maçta çok önemli...Gelecek sezon parlar. -Diagne bu takımın birinci forveti ve gol attığı sürece sıkıntı yok.
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