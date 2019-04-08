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Galatasaray 3 - Malatyaspor 0
-2 maç üst üste Malatyaspor ile oynadık. Kupa-Lig maçları gece gündüz gibi.
-Donk ve Linnes bu sezon önemli katkı veriyor.
-Donk 2 yıl önce gamsız topçuydu şimdi takımın abisi neredeyse.
-Linnes iş ahlakı çok yüksek insan...Kaleye geç de elinden geleni yapar.
-Linnes kadar yeni sözleşme hak eden futbolcu yok şu anda Türkiye'de.
-Marcao'nun futbolculuğuna kefilim ancak ceza sınırında olduğunu bilerek oynamalıydı o pozisyonda...
-Luyindama-Marcao ile Kadıköy'de olmamak çok üzücü.Nispeten Donk-Marcao olsun derken konu Donk-Ahmet oldu.
-Herkes dün geceden beri Donk-Semih yazıyor ama Terim şapkadan başka tavşan çıkarmazsa Donk-Ahmet olur.
-Ahmet şu an futbol olarak Semih'in önünde çok net.
-Fernando formda olsun o mevkinin Türkiye'de en iyisi zaten konuşmaya gerek yok.
-Belhanda ve Feghouli şampiyonluk anahtarı
-Onyekuru'dan son maça kadar max verim almaya bakılacak zaten kiralık ve gidici.
-Emre Akbaba kalan 7 maçta çok önemli...Gelecek sezon parlar.
-Diagne bu takımın birinci forveti ve gol attığı sürece sıkıntı yok.
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