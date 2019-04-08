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Drogba Tekrar Türkiye'de
Didier Drogba,
"Fatih Terim'e bana 1 yıllık kontrat verin, tekrar gelip oynarım, bedavaya oynarım dedim."
Fenerbahçe maçı kulüp için çok önemli. Deplasmanda bir derbi oynanacak. Şampiyonluk için umudumuzu sürdürmek istiyorsak, iyi bir sonuç almalıyız. Bugün güzel bir galibiyet aldık, bu da böyle derbilere hazırlanmak için en iyi yoldur."
Galatasaray taraftarı olmasaydım P. Rising ile yolumuz buluşmazdı. Çok güzel anılarım var. Juventus ve Real Madrid maçı unutulmaz. Galatasaray gibi dünya markasıyla işbirliği yapmamız çok önemli. Nice ile birlikte kulüplerimizin daha da ileriye gideceğini düşünüyorum.”
"Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum ama derbiyi kaybedip ligi kazanmayı tercih ederim. Formaya ve tüm yıldızlara bakınca, 20 yıl Fenerbahçe'yi yenememenin hiçbir şey ifade etmediğini görürsünüz. Kalıcı olan yıldızlardır."
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