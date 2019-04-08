8 Nisan 2019 Pazartesi

Patron Terim


Şu dört kişi yemeğe gitse hesabı Terim öder çok net..Şaka bir yana görüşme Terim'in odasında olmuş sanki ancak Fatih Terim karizması diye bir gerçek var. Gelecekte kulüp başkanı olacağına inanıyorum.
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