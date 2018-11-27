Galatasaray 1 - Konyaspor 1

Etkili,istikrarlı ve iyi futbol oynamıyor diye Galatasaray'a operasyon yapılmasına göz yumacak değiliz...
Ülkede oynanan futbol ve yöneten Federasyon iyice yoldan çıktı bana göre.Milyar doların döndüğü sektörde artık 50 yıl önceki ruh ve amatörlük elbette yok ama asgari olarak şampiyonu sahada oynanan futbol belirlesin isteğimiz çok mu?
Hakem 87. dk da bir penaltı çaldı skandal desek hafif kalır.Eskiden görmedi ya da görmek istemedi der hakem hatası kurbanı olurdunuz. VAR denilen uygulama niye var? Eğer karar tartışmalı ise teknolojiden faydalan diye var. Hata yaptıysan geriye dönüp düzeltme şansı veriyor. 100 kişiye sordular futbol bilsin ya da bilmesin gözü sağlıklı gören 99 değil 100 kişi de penaltı değil dedi...Hakem VAR uygulamasına gidip bakmadı bile. Temiz futbol ve adalet istiyorum. Para ve zamanımı verip TV başına geçiyorsam bu en doğal hakkım. Yeter artık.
Teknik yorum,analiz. şöyle oynadı böyle yaptı diye yazı yazmak hikaye şu aşamada.
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