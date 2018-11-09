9 Kasım 2018 Cuma

Drogba'dan Futbola Veda


1x Şampiyonlar Ligi 4x Premier League 4x FA Cup 3x Lig Kupası 2x Community Shield 2x Altın Ayakkabı 1x Süper Lig 1x Türkiye Kupası 1x Türkiye Süper Kupa 2x Afrika Yılın Futbolcusu 1x Türkiye Yılın Futbolcusu
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