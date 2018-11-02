2 Kasım 2018 Cuma

Hafta Sonu Futbol


2 Kasım 2018, Cuma

13.00 U21: Galatasaray-Fenerbahçe (GSTV)
14.35 Tianhin Quanjian-Beijing Guoan (S Sport+)
16.00 U19: Fenerbahçe-Galatasaray (FBTV)
19.00 Altınordu-Elazığspor (beIN Sports MAX 1)
21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
22.30 Napoli-Empoli (beIN Sports MAX 1)
22.30 Benfica-Moreirense (S Sport+)
22.30 Stuttgart-Eintracht Frankfurt (S Sport+)
22.45 PSG-Lille (beIN Sports 2)
22.45 Aston Villa-Bolton Wanderers (beIN connect)
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