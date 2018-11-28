28 Kasım 2018 Çarşamba

Futbolcu-Teknik Adam


Futbolculuk : Maradona-Zidane-Cruyff-Guardiola-Simeone-Ancelotti

Teknik Adamlık : Guardiola-Cruyff-Zidane-Ancelotti-Simeone-Maradona
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