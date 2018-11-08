8 Kasım 2018 Perşembe

Çünkü O Messi


Muhabir: "Torres’in attığı beraberlik golüne neden sevinmediniz?" Diego Simeone: "Çünkü o sırada messi ısınmaya çıkmıştı..
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 