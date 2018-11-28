28 Kasım 2018 Çarşamba

CR7 & CL100


Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde 100 galibiyete ulaşan ilk futbolcu oldu. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 26 - Manchester United 🇪🇸 71 - Real Madrid 🇮🇹 03 - Juventus
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