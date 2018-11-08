Belhanda Sorunsalı

Belhanda için her yönüyle dört dörtlük , kusursuz, olağanüstü futbolcu demedim elbette ama bazıları için resmen Belhanda takıntısı olduğu kesin. Maç içinde gereksiz sertlik,rakip ve hakemle tartışma nedeniyle takımı yakacak potansiyeli maalesef barındırıyor.Son Fenerbahçe maçında malum yanlış verilen taç pozisyonunda hekeme laf edeceği yerde Valbuena ile ilgilense 2. golü yemeyecektik.
Kuzey Afrikalı futbolcular Fransa'da doğup büyüse dahi disiplin problemi olan tipte futbolcular genelde.
Son Schalke maçında Onyekuru-Garry-Sinan'a attığı etkili paslar asist olmadıysa suç bu adamda değil golü atamayan üç futbolcu da...CL deplasman maçı için bulunacak pozisyon sayısı bu zaten.
Sorumluluk almıyor diye her maç basmakalıp yorum yapan yorumcular var..Ön alnda pres,savunmaya yardım yapan bir 8 numara bu adam , 10 numara Hagi,Sneijder tarzı kreatif biri değil.
FB maçının ilk yarısı müthiş futbolu ile en azılı Belhanda düşmanlarına bile şapka çıkarttı. FB maçının tüm faturasını ona çıkarmak ayıptır.
Sezon başı onun futbolunu yukarı çıkaracak Ndiaye transferi yapıldı ama Ndiaye çok formsuz,üstüne Fernando sakatlığı gelince Belhanda orta sahada çok yalnız kaldı bana göre.
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