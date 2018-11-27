27 Kasım 2018 Salı

Milli Takım Analizi


UEFA Uluslar Ligi'nin en kalabalık ülkelerinden olan Türkiye, 22 kişilik kadrosunun yüzde 50'sini ülke dışında doğmuş isimlerden kurarken, bu alanda Bosna Hersek sonrası 2.sırada
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