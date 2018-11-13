Kayserispor : 0 - Galatasaray : 3

Galatasaray olaylı derbi sonrası sakatlık ve cezalı futbolculardan kalan kadro ile sahaya 3 lü savunma ile çıktı. Maicon-Serdar-Ozan'dan oluşan savunma hattı oluştu.Kanatlarda Mariano ve Ömer maça damga vurdu. Orta sahada fiziği güçlü ama tekniği zayıf Donk-Ndiaye ikilisi olmayınca fiziği güçlü olmayan ama ayağı düzgün Selçuk-Belhanda ve Feghouli üçlüsü rakibe üstünlük sağladı.
Feghouli bu maçta sorumluluk alarak fark yarattı diyebilirim. 3-4 maçtır iyi oynayan Belhanda zaten rakip veya hakemle dalaşmadığı sürece maça direkt etki ediyor.
Forvet yokluğunda Onyekuru yardımcı değil direkt forvet olarak attığı 2 golle bu geçiş dönemi üzerine düşeni yaptı.
3. gol hazırlanışı bakımından çok iyidi. Asistin asisti kavramı ile çok dalga geçilse de Belhanda son golde resmen bunu yaptı diyebilirim.
Zor olabilecek deplasmandan 0-3 gibi rahat bir skorla ayrılmak Milli maç arasına girerken ilaç gibi geldi.
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