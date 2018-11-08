8 Kasım 2018 Perşembe

Souness'in Diktiği Bayrak


Sky Sports yorumcusu Graeme Souness'ın 'Mourinho, yaptığı hareketle kargaşaya sebep olabilirdi' yorumuna, diğer yorumcu Mick McCarthy'nin cevabı: "Sen Türkiye'de sahanın ortasına bayrak diktin."


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