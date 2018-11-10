10 Kasım 2018 Cumartesi

Kral Drogba


''Herkese saygı duyuyorum ama nasıl Chelsea'ye, Marsilya'ya saygı duyuyorsam, Guingamp'ta oynamayı çok sevdiysem, dünyanın neresine gidersem gideyim; "İnsanlara Galatasaray'ı anlatacağım.'' 📆 790 maç ⚽️ 365 gol 🅰️ 126 asist 🏆 17 kupa 🌟1 efsane!
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