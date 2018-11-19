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Feghouli & France Football
Süper Kupa maçında Akhisarspor karşısında oynadım ama ondan süre alamadım. İki dakika, bilemediniz 5 dakika süre almışımdır. Son oynadığımız Kayserispor maçında 88 dakika oynadım ve bu yüzden çok mutluyum. Taraftarlar da benim performansımdan memnundur. Fırsat yakaladığınızda onu nasıl değerlendireceğinizi bilmelisiniz. Benim için de bu süreç iyi geçti. Umarım teknik direktörümüzün de benimle ilgili fikrini değiştirmişimdir. Daha önce kendimi yeterince ispat ettim. Özellikle şampiyon olduğumuz geçen sezon. Ben iki ya da beş dakikalık futbolcu değilim. Benim düzenli olarak süre almam gerekiyor."
"Şampiyon olduktan sonra ilk 11'deki yerimi kaybetmem şaşırtıcıydı. Galatasaray'daki 3 buçuk yıllık sözleşmeme sadık kalmaya niyetliyim. Sonuçta şampiyonluklar yaşamak ve Avrupa kupalarında mücadele etmek için buraya geldim. Kulübümde çok mutluyum ve Istanbul'daki yaşamın bana uyduğunu düşünüyorum."
"Fatih Terim kaybetmekten nefret eder. Bu sezon kadromuzda birkaç değişiklik olduğu için biraz düşüş yaşamamız doğal. Eski performansımızı yakalamamız süre alacaktır. Ama çok tecrübeli bir teknik direktörümüz var ve umarım yine şampiyon oluruz. Avrupa kupalarında da gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz."
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