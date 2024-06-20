20 Haziran 2024 Perşembe

Sıradışı Gollerin Adamı


 Xherdan Shaqiri tam halı saha topçusu. Küçümsemek için değil tarz olarak diyorum.

Ortayı Yapan zaman:
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