20 Haziran 2024 Perşembe

Kesişen Yollar


 Batshuayi ve Zaha artık GS forması ile sahaya çıkacak.

Ortayı Yapan zaman:
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