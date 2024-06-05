5 Haziran 2024 Çarşamba

Icardi Büyük Lider


  Ismael Garcia: Icardi antrenmanlarda bile süper rekabetçi. Ritim düşük olunca hoşlanmıyor, yoğunluk olmadığında bunu belli ediyor. Herkese baskı yapıyor. Kendisi çok kişilikli bir oyuncu. Saha içinde ve dışında bir lider.

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