15 Haziran 2024 Cumartesi

GS Efsanesi DD


 Didier Drogba: "Galatasaray, olağanüstü bir maceraydı. Samimi söylüyorum, hayat boyu sürecek arkadaşlıklar edindim Galatasaray'da. Fatih Terim, Melo, Wesley Sneijder, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Muslera. Gerçek bir aileydik.

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