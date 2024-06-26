26 Haziran 2024 Çarşamba

2012 Prime Dönemi


 2012 sezonu…

◉ Manchester United, 85 gol attı. ◉ PSG, 86 gol attı. ◉ Chelsea, 87 gol attı. ◉ Dortmund, 88 gol attı.

Messi 91 gol attı.
Ortayı Yapan zaman:
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