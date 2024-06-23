23 Haziran 2024 Pazar

CR7 Maç Mesaisi


 Çocuk bu ayakkabı ile 50 mt depar attı bizim topçular kramponla ayakta duramadı.

Ortayı Yapan zaman:
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