20 Haziran 2024 Perşembe

Shaqiri Rekor Kırdı


Son  6 Uluslararası turnuvada gol atan ilk Avrupalı futbolcu oldu

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