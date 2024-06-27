27 Haziran 2024 Perşembe

Bizim Çocuklar Görevini Yaptı


 Ancak bitmedi 24 takımdan son 16 ya kalmak başarı değil. En az çeyrek final oynamalıyız.

Ortayı Yapan zaman:
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