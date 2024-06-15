15 Haziran 2024 Cumartesi

Real'in Kralı


Luka Modirc : Kariyerimde başarmak istediğim her şeyi yazmam için bana bir kağıt ve kalem verilseydi, başardığım her şeyi yazmaya çekinirdim."

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