29 Haziran 2024 Cumartesi

Elit Stoper


Savunma kapasitesi,hız,topla çıkış,gol yeteneği,hava hakimiyeti,atletizm üst seviyede hele ki Türkiye ligi için çok fazla.

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