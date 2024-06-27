27 Haziran 2024 Perşembe

BAY Resmen Ezdi


 Maçın en çok koşanı 12.92 km. Muazzam oynadı.

Ortayı Yapan zaman:
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