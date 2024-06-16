16 Haziran 2024 Pazar

İlginç İstatistik


Can Önduygu: “Avrupa Şampiyonları tarihinde Alvaro Morata’dan daha çok gol atan iki oyuncu var: Cristiano Ronaldo ve Michel Platini.”

Erman Yaşar: “Üç Avrupa Şampiyonası’nda da Hırvatistan’a gol atmış, çok acayip.”
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