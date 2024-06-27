27 Haziran 2024 Perşembe

Çok Acayip Grup


 4 puanla lider olup 4 puanla sonuncu olunan grup.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 