Yuto Nagatomo Galatasaray'da

Galatasaray Sportif A.Ş. Yuto Nagatomo’nun Inter’den geçici transferinin tamamlandığını duyurdu.
12 Eylül 1986 doğumlu Yuto Nagatomo profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından FC Tokyo’da başladı. 2007-2010 yılları arasında Japonya Süper Ligi’nde top koşturan Nagatomo, 2010-2011 sezonu başında o dönem Serie A’ya çıkan A.C. Cesena tarafından kiralık olarak transfer edildi.
Japonya’ya 17 Temmuz 2010’daki F.C. Tokyo-Vissel Kobe maçının ardından görkemli bir törenle veda eden ve İtalya macerasına başlayan Nagatomo’nın bonservisi Cesena tarafından Ocak 2011’de alındı ama Japon oyuncu hemen akabinde kendini bu kez kiralık olarak Inter’de buldu.
6 Şubat 2011’de Wesley Sneijder’in yerine oyuna girdiği 5-3’lük Roma maçıyla Inter’de siftah yapan Japon oyuncunun bonservisi sezon sonunda Cesena’dan alındı. Nagatomo, kariyerine 2011 yılından beri İtalyan devinde devam ediyordu.
Her iki ayağını da kullanabilen ve hem sol bekte hem de sağ bekte görev alabilen Japon futbolcu, Inter’de toplamda 210 maça çıktı ve bu mücadelelerde 11 gol kaydetti. 101 kez Japonya Milli Takımı’nın formasını da giyen Nagatomo bu maçlarda 3 gol atıp, 24 asist yaptı.
Galatasaray’da 2006/2007 sezonunda forma giyen Junichi Inamato’nun ardından forma giyecek ikinci Japon futbolcu olma özelliğini taşıyacak Yuto Nagatomo’ya sarı-kırmızı kariyerinde başarılar dileriz.
Galatasaray resmi internet sitesinden alıntıdır.
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