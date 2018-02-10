Terim'den Sonra Belhanda Etkisi

Belhanda Sivasspor maçında oyuna girdiği andan itibaren fark yarattı kuşkusuz... Özel bir futbolcu ve son 20 dk oyuna sokmak yerine maça direkt 11 başlaması gereken klasta bir futbolcu.
Terim gamsız topçu sevmez idmanda performansına bakıp 2-3 maç yanında oturup mesaj vermiş olabilir...
Şampiyonluk yarışında Belhanda'nın kenarda değil oyunda olması gerekiyor...Son Konyaspor maçında belki geldiğinden beri en iyi futbolunu oynadı devamı bizi zirve yarışında tutar.
Ndiaye sonrası 8 numara oynayıp forvet arkası 10 numara rolüne Feghouli'de soyunabilir ama bundan verim almak kolay değil...Feghouli çizgiye yakın kanat bölgesinde kendini daha özgür hissediyor.
Selçuk 8, Belhanda 10 gibi biri diziliş özellikle iç saha maçlarında daha etkili oluyor gibi.
Sahada sorumluluk alma, topu ayağına isteyip,yönlendirme açısından en kreatif futbolcu o..Bu nedenle sahada etkili bir Belhanda olmazsa olmaz şu aşamada.
Burada kritik konu Fernando'nun sakatlıktan bir an önce dönmesi...Fernando-Selçuk ( Ah Ndiaye keşke gitmeseydin) -Belhanda üçlüsü orta sahada ideal üçlü olacak bana göre.
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